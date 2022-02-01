«الميركاتو الشتوي» للاعبين يغلق اليوم

المصدر: منصور السندي ■ دبي

يغلق عند الساعة الخامسة من مساء اليوم باب الانتقالات الشتوية للاعبين المحليين والأجانب «الميركاتو الشتوي»، بعدما استمر منذ الرابع من يناير الماضي.

وانتهزت الأندية فرصة الانتقالات باستقطاب لاعبين جدد، إذ عاد لاعب الشارقة أحمد العطاس إلى ناديه الأصلي الجزيرة في صفقة انتقال حر، فيما أنهى نادي شباب الأهلي تعاقده مع البرازيلي كارلوس ادر إدواردو بالتراضي بين الطرفين، وتعاقد الوصل مع البرازيلي جيلبيرتو أوليفيرا قادماً من نادي باهيا بديلاً لمواطنه ويليام بوتكير، وضم النادي أيضاً المدافع البرازيلي اليكسندر فاسيليافيج وجيفيرسون دوغلاس ليتم قيده في فئة اللاعب المقيم.

وتعاقد ناد خورفكان مع البرتغالي ايلتون بوا، وضم اتحاد كلباء الكولومبي جرسيس مورينو.

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