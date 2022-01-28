ماذا قال كريستيانو رونالدو عن دبي و"إكسبو"؟ (فيديو)

المصدر: أحمد طارق- دبي

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال زيارته "إكسبو 2020 دبي" ولقائه لأنصاره من كل أنحاء العالم تحت قبة الوصل، أنه من عشاق دبي والإمارات، مشدداً على أن يزور "دانة الدنيا" في كل عام.

وتحدث لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي عن دبي واستضافتها إكسبو 2020، موضحاً: "ما تقوم به دبي شيء رائع جداً، بأن يتم استضافة مختلف الجنسيات والثقافات المختلفة بوجود 192 جناحاً في المعرض العالمي".

وأضاف: "كما يعلم الجميع أنا أحب دبي جداً وأحب الثقافة والناس هنا وأنا أزور دبي كل عام، وأشكر الجميع على هذه الحفاوة، إذ أنني صراحة لم أتوقع هذا العدد الكبير من الجمهور أن يكون في استقبالي".

يذكر أن رونالدو يزور دبي حالياً برفقة أسرته ويقضي أوقاتاً ممتعة في شواطئ دبي وبرج خليفة حيث التقط صوراً تذكارية كثيرة هناك بصحبة زوجته جورجينا وأطفاله الأربعة.

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