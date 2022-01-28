"اطلع برا".. الجمهور السوري يصدم عمر السومة بهتاف قاسٍ من المدرجات (فيديو)

المصدر: محمد الحتو - دبي

شن الجمهور السوري هجوماً عنيفاً على مهاجم المنتخب السوري عمر السومة خلال مباراة "نسور قاسيون" أمام المنتخب الإماراتي في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، مطالبين برحيله عن المنتخب بعد الأداء الهزيل الذي ظهر عليه في اللقاء الذي انتهى بفوز الإمارات بهدفين نظيفين سجلهما كايو كانيدو ويحيى الغساني.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من مدرجات استاد آل مكتوم في دبي يظهر خلاله مشجعون يهتفون بشكل جماعي: "سومة علبيت.. سومة علبيت"، ثم هتاف آخر: "علبيت واطلع برا"!.

الجمهور السوري يطالب باعتزال السومة "عالبيت واطلع برا" بعد الخسارة من الإمارات pic.twitter.com/qEyIo2Y8sW — Goalna (@Goalna) January 27, 2022

يذكر أن السومة نجم الأهلي السعودي يعتبر أحد أهم اللاعبين في الكرة السورية وتصدر أكثر من مرة قائمة الهدافين في الدوري السعودي وقاد فريقه للفوز بألقاب محلية، ونال شهرة واسعة في القارة الآسيوية حتى أن أندية أوروبية كانت قد فاوضته للانتقال إليها خلال السنوات الماضية التي شهدت أزهى فترات مسيرته الكروية قبل أن يتراجع مستواه بشكل كبير في الآونة الأخيرة خصوصاً مع المنتخب السوري.

ويحتل منتخب سورية المركز الأخير في ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطتين ليفقد آماله في وقت ضمت إيران التأهل المباشر للمونديال ويلاحقها في الطريق منتخب كوريا الجنوبية الذي اقترب كثيراً من حسم البطاقة الثانية رسمياً بينما يحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث المؤهل إلى خوض الملحق.

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