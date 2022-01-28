«السوق الحرة - دبي» راعياً لبطولة العرب لكرة السلة

المصدر: جوني جبور ■ دبي

أعلن رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، اللواء إسماعيل القرقاوي، رعاية «السوق الحرة - دبي»، للنسخة الـ24 لبطولة العرب لكرة السلة، التي تقام على صالة النصر من 8 إلى 16 فبراير المقبل.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، في مقر «السوق الحرة - دبي» بدبي، وتم خلاله توقيع اتفاقية الرعاية، بحضور اللواء إسماعيل القرقاوي، ورئيس العمليات في «السوق الحرة - دبي» راميش كيدامي، ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية في «السوق الحرة - دبي» صلاح تهلك، وعدد من مسؤولي الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة.

وقال إسماعيل القرقاوي في تصريح صحافي: «أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، على دعمه ورعايته للرياضة بصفة عامة، وكرة السلة بصفة خاصة، الأمر الذي أسس لعلاقة متينة بين اتحاد السلة و«السوق الحرة - دبي» امتدت أكثر من ثلاثة عقود».

بدوره قال صلاح تهلك: «سعداء بتجديد الشراكة مع اتحاد السلة، التي امتدت لأكثر من 30 عاماً، حققنا خلالها معاً نجاحات كبيرة، ولانزال في صدد تحقيق المزيد منها».

وقال إنهم لم يترددوا في تتويج هذه الشراكة بإعلان رعاية البطولة، والتي سيحظى بطلها بالفوز بكأس تحمل اسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه. وتشارك في الحدث ثمانية منتخبات، هي إلى جانب الإمارات، سورية ولبنان والأردن، وتونس، والجزائر، وليبيا، الصومال.

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