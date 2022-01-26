"الأبيض الشاب" يتعادل وديا مع المنتخب السعودي

المصدر: وكالات

تعادل المنتخب الوطني للشباب (مواليد 2003) مع المنتخب السعودي إيجابياً بهدف لهدف، في التجربة الودية الأولى التي جرت مساء اليوم على ملعب ذياب عوانة بدبي. وسجل هدف المنتخب بدر السويدي في الدقيقة 6 من عمر المباراة.

ويلتقي المنتخبان مجدداً يوم السبت المقبل في الودية الثانية التي ستٌقام الساعة الخامسة مساءً على الملعب ذاته. وشهد المباراة سويدان سعيد النابودة نائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، وعبدالله سالم بن طوق، ومطر محمود الحوسني عضوا اللجنة وراشد عامر مدير إدارة المنتخبات.

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