نتائج غزيرة في الجولة الثالثة من دوري كرة السيدات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أسفرت مباريات الأسبوع الثالث لدوري كرة القدم للسيدات، أول من أمس، عن فوز أبوظبي الرياضي على العين 4-1، وأونكس على نادي أكاديمية جو برو سبورتس 7-صفر، بينما تغلب نادي أكاديمية ايه اف سي على نادي بي اس ام 5-1، وهزم نادي وولفهاوندز نادي لا ليغا اتش بي سي 3-2.

وفي ختام مواجهات الأسبوع الثالث للدوري، تصدر أبوظبي الرياضي جدول المسابقة برصيد ست نقاط، وبفارق الأهداف حلّ أونكس ثانياً، ثم العين ثالثاً، وأكاديمية ايه اف سي رابعاً، ولاليغا اتش بي سي خامساً، وأكاديمية جو برو سادساً، وولفهاوندز سابعاً، ولكل منهم ثلاث نقاط، يليهم بي اس ام ثامناً من دون نقاط.

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