النجم الإيطالي السابق فيالي يشارك في إطلاق كأس الكرة والبيانات من "إكسبو دبي"

المصدر: الإمارات اليوم

يعود أسطورة كرة القدم الإيطالية، جيانلوكا فيالي مجدداً إلى إكسبو 2020 دبي لحضور الإطلاق الافتراضي لمسابقة Soccer & Data Cup "كأس كرة القدم والبيانات" وهو ماراثون رياضي يتم تنظيمه من قبل "سبورت اناليتكس" لمده ثلاثة أيام اعتباراً من 21 الجاري وحتى الغد، ويقام تحت إشراف الجناح الإيطالي بالتعاون مع وزارة التعليم الإيطالية وجامعة بيزا.

وسبق لنجم الكرة الإيطالية السابق، لاعب أندية سمبدوريا ويوفنتوس الإيطاليين وتشيلسي الإنجليزي، والمدرب السابق لناديي تشيلسي وواتفورد الإنجليزيين، أن زار إكسبو 2020 دبي الشهر الماضي، مبدياً اعجابه الشديد به وبالأجنحة الموجودة به والتي قام بزيارتها وعلى رأسها الجناح الإيطالي، ليعود مجدداً إلى إكسبو لحضور هذه الفاعلية.

وتعد بطولة "كأس كرة القدم والبيانات" هي مسابقة رياضية قائمة على تزويد تكنولوجيا المعلومات بالأفكار وتركز على أهمية دور الرياضة كعامل مساعد لتنمية ودعم أبعادها الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية، وستكون هذه البطولة في إكسبو 2020 دبي بمثابة ماراثون متكامل من الأنشطة الرياضية لمدة 3 أيام وتحليل بيانات السباقات التي تم خوضها (بطولة الطلاب الدولية المصغرة).

سيشارك الطلاب بمساعدة الموجهين والخبراء من "سبورت اناليتكس" في مسابقة التصميم الرقمي المشترك باستخدام البيانات الرياضية للألعاب التي تم خوضها في 5 بطولات كرة قدم أوروبية كبرى، كما سيتم تكليفهم بإيجاد حلول رئيسية لسؤال تحدي معين باستخدام مجموعات بيانات رياضية مختارة، وستعمل الفرق على تقديم الحلول المبتكرة، انتظاراً لقرار هيئة تحكيم مختارة من الخبراء لإعلان الفائزين.

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