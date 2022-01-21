تألق للفارس الإيطالي غوديانو في "دولية قفز الحواجز" بأبوظبي

المصدر: الإمارات اليوم

اختتمت مساء اليوم بأبوظبي منافسات اليوم الأول من البطولة الدولية لكأس رئيس الدولة لقفز الحواجز من فئة الخمس نجوم، بمنافسة تأهيلية نحو لقب كأس البطولة برعاية لونجين، وجاءت المنافسة التي شهدها وتوّج الفائزين بألقابها أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (150) سم.

وشهدت المنافسة مشاركة 58 فارساً وفارسة، وكان الفارس الإيطالي ايمانويل غوديانو، على موعد مع الفوز بكأس المركز الأول، وأولى بطاقات التأهيل للمشاركة في منافسة الجائزة الكبرى في البطولة. ونال المركز الثاني الفارس البلجيكي كونستانت فان بيشن، ونجح الفارس الهولندي بارت بليس في إحراز كأس المركز الثالث.

وعلى الميدان الرملي بنادي أبوظبي للفروسية، تواصلت المنافسات خلال الفترة المسائية في أول أيام بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز، وجاءت المنافسة الثانية بتصنيف النجمتين، تأهيلية للمشاركة في منافسة الجائزة الكبرى لبطولة النجمتين، وبمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وصمم مساره بحواجز بلغ ارتفاعها (140) سم.

واجتذبت المنافسة 66 فارساً للمشاركة فيها، وفاز الفارس السوري مبارك ماندو في جولة التمايز. وجاءت المنافسة الثانية صباح اليوم، بمنافسة من جولة واحدة، فئة الخمس نجوم، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وفاز بكأس المركز الأول الفارس الهولندي غور فريلنغ.

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