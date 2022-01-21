نادي أبوظبي للدراجات الهوائية يطلق سلسة سباقات كأس مومينتوم

المصدر: وكالات

أطلق نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، بالتعاون مع متجر مومينتوم، سلسة سباقات كأس Momentum للفرق ضد الساعة. ويتكون السباق من ثلاث جولات، عقدت الجولة الأولى اليوم بجزيرة الحديريات، أما الجولة الثانية فتقام في مدينة الوثبة أول مارس المقبل، والثالثة في الرابع من يونيو 2022 في الحديريات أيضا.

وستتنافس الفرق مع بعضها البعض على 9 فئات من المشاركين، ويحدد السباق النهائي جميع الفرق الأسرع بناءً على الوقت التراكمي خلال الجولات الثلاث.

وتعتمد سباقات الفرق ضد الساعة على الجهد الفردي للقيادة ضد عقارب الساعة ويقطع كل مشارك مسافة محددة ويكون الفائز هو الأقل زمنا ولا يسمح بالتلاحق بين الدراجين وتستهدف مشاركة كلا الجنسين من فئات المجتمع كافة.

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