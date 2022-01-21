عجمان يتجاهل الانتقالات الشتوية ويحتفظ بلاعبيه الأجانب والمواطنين

المصدر: عجمان - سيد مصطفى

أكد مدرب عجمان، الصربي، غوران، أنه لا ينوي إجراء أي تغيرات على مستوى اللاعبين الأجانب أو المواطنين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مشدداً على أنه سيحتفظ بمجموعة اللاعبين الذين دخل بهم الموسم الحالي.

وكشف غوران خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي قبل مباراة النصر في كأس المحترفين، عن عودة لاعبيه الغامبي أبو بكر تراولي إلى عجمان لاستكمال برنامجه العلاجي بعد أن تعرض للإصابة مع منتخب بلاده في بطولة أمم افريقيا، وقال: "سنعمل على تأهيله ليكون جاهزاً مستقبلاً للمشاركة في المباريات الرسمية مع عجمان".

وعن لقاء النصر، قال غوران إنه "جاء في توقيت مثالي بالنسبة له وللاعبيه نظراً لتوقف الدوري وحاجته الماسة إلى تجهيزهم من خلال مباريات قوية تمهيداً لعودة الدوري".

وأوضح: "سنتوقف لفترة طويلة بسبب ارتباطات المنتخب الوطني وهذا الامر يستلزم خوض العديد من المباريات للحفاظ على النسق البدني والفني العالي للاعبين وأعتقد أن مباريات كأس المحترفين ستخدمنا في تلك الجوانب".

واختتم: "سنعمل على أيضا على علاج بعض الأخطاء التي ظهرت على الأداء في المباريات الماضية ومنح الفرصة للاعبين الذين لم يظهروا بشكل دائم، لان هدفنا الحالي أن نُنهي الموسم في أفضل صورة ممكنة".

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