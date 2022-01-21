بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو تنطلق 26 الجاري

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلن، أول من أمس، نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، البرنامج الزمني الكامل لبطولة كأس سلطان بن زايد للبولو، التي تنطلق 26 الجاري بنادي غنتوت، تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وتستمر منافساتها حتى الرابع من فبراير المقبل.

وجاء الإعلان عن إقامة البطولة الثانية خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده النادي بمقره، بحضور سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وحمد عبدالرحمن الشيخ، المدير التنفيذي للنادي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعدد من المسؤولين واللاعبين.

وتشهد الجولة الافتتاحية من مباريات الدور التمهيدي مباراتين، الأولى تجمع بين بن دري بولو وإنكورا بولو، بينما يلتقي في الثانية ساريسا وأبوظبي بولو، على أن تكون الجولة الثانية من تلك المرحلة 29 الجاري، والثالثة في الأول من فبراير، فيما سيقام الحفل الختامي في الرابع من فبراير المقبل. واعتمدت اللجنة المنظمة أيضاً برنامج الحفل الختامي، وفقاً للإجراءات الاحترازية المعتمدة حسب التعليمات الصحية بالدولة.

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