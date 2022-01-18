أحمد سكيك يمثل الإمارات في بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» للغولف

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

انضم اللاعب الإماراتي أحمد سكيك، المصنف الأول عن فئة الهواة على مستوى الدولة، للمشاركة إلى جانب نخبة لاعبي الغولف في العالم، وأبرزهم روري ماكلروي وكولين موريكاوا وآدم سكوت، في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف، التي ستقام خلال الفترة من 20 إلى 23 الجاري.

وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي أمس، أن أحمد سكيك سيتنافس على كأس الصقر المُجنّح مع جوش هيل، أحد أبرز اللاعبين المحليين عن فئة الهواة، بعد فوزه بكأس بطولة أبوظبي للهواة في ديسمبر الماضي، والذي أسهم بتأهله للمشاركة في البطولة المرموقة للعام الثاني على التوالي.

ويُشارك سكيك في الدورة السابعة عشرة من بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف، أولى محطات بطولات سلسلة رولكس، ضمن جولة دي بي وورلد، في مواجهة نخبة من أبرز نجوم العالم، بمن فيهم المدافع عن اللقب تايريل هاتون، وحاملو لقب البطولة سابقاً تومي فليتوود وشاين لاوري ولي ويستوود، إلى جانب ماكلروي وموريكاوا وسكوت.

ونجح البطل الإماراتي خلال نوفمبر الماضي في تحقيق إنجاز تاريخي، بقيامه بالضربة الأولى في افتتاح بطولة أفيف دبي 2021، محققاً في نهايتها أفضل نتيجة للاعب إماراتي في تاريخ جولة دي بي وورلد.

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني: «تسعدنا مشاركة أحمد سكيك في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف للعام الثالث على التوالي، لما له من حضور بارز، ويعد من أبرز نجوم الغولف الصاعدين على مستوى الدولة، ونحن نسعى دائماً بكل خططنا وفي جميع بطولاتنا لدعم المواهب الرياضية الوطنية، متمنين له التوفيق والنجاح خلال مواجهته مجموعة من أبرز لاعبي الغولف العالميين».

ومن ناحيته، قال سكيك: «يُشرفني أن أتلقى دعوة المشاركة في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للمنافسة في جولة دي بي وورلد إلى جانب هذه الأسماء المرموقة، وكُلّي ثقة بأهمية هذه التجربة المميزة لجميع اللاعبين، وأتطلع لبدء المنافسات على أرض ملعب ياس لينكس لتوظيف الخبرات التي اكتسبتها من تجاربي السابقة لتحقيق نتيجة مميزة».

وتُقدم البطولة جوائز نقدية إجمالية بقيمة ثمانية ملايين دولار أميركي، بالإضافة إلى 8000 نقطة للتصنيف ضمن جولة دي دبي وورلد.

• البطولة ستقام خلال الفترة من 20 إلى 23 الجاري.

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