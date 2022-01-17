الجسمي يحرز السباق التأهيلي لبطولة السلم للدراجات

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

فاز الدراج فاروق الجسمي بالمركز الأول في سباق المواطنين هواة للدراجات لمسافة 84 كم، الذي نظّمه اتحاد الدراجات في نخلة ديرة دبي، وهو السباق التأهيلي لبطولة السلم للدراجات، الذي يقام في فبراير المقبل، وذلك بحضور رئيس اتحاد الإمارات للدراجات منصور بوعصيبة، وبمشاركة 105 دراجين من المواطنين. وجاء في المركز الثاني حارب إبراهيم، بينما حل ثالثاً محمد سند. وشهد السباق خليفة بن عمير نائب رئيس الاتحاد، وعدد من المسؤولين. وحرص رئيس الاتحاد منصور بوعصيبة على الحديث مع الدراجين، وتهنئة فاروق الجسمي بطل السباق، حيث أشاد في تصريح صحافي بقوة السباق، ومعدل سرعة الدراجين الهواة، الذي يبرهن على مدى الاهتمام بالتدريبات، والوجود بصفة مستمرة في البطولات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news