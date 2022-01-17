سيطرة وتألق لفرسان الإمارات في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز

المصدر: أبوظبي ■ وام

شهد اليوم الثاني من النسخة التاسعة لكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز تألقاً لافتاً لفرسان الإمارات، حيث جرت المنافسات على أرض ميدان نادي أبوظبي للفروسية. وفي فئة (CSIY-A) الدولية التأهيلية لنهائي فئة الشباب، تصدر فرسان الإمارات المراكز الثلاثة الأولى، من خلال المركز الأول للفارس محمد حمد الكربي، متقدماً بفارق ضئيل على الفارس سيف عويضة الكربي، فيما حقق الفارس عمر عبدالعزيز المرزوقي المركز الثالث.

وشهدت منافسة CSICh-A التأهيلية لنهائي فئة الأشبال تألق وسيطرة الفارس الإماراتي الشاب مبخوت عويضة الكربي. وفي الفئة الوطنية التي تهدف إلى إتاحة الفرصة لمشاركة المزيد من الفارسات في أجواء البطولات الدولية، أحرزت الفارسة فيكتوريا جايد لاينج من جنوب إفريقيا المركز الأول. وشارك 15 فارساً في فئة CSIJ-A للفرسان الناشئين، حيث فاز بها الفارس عبدالله حمد الكربي.

وشهدت فئة CSIL2 نجمتين للفارسات، وإحراز الفارسة الأميرة الجوهرة بنت منصور آل سعود المركز الأول.

وشهدت الفترة المسائية مع فئة CSIL2 نجمتين للفارسات، وفازت بالمركز الأول الفارسة الأوكرانية أليسا دانيلوفا.

وكان الختام بفئة CSIL2 نجمتين للفارسات، حيث تقاسمت الفارستان، الأردنية ميسم بشارات والأوكرانية أليسا دانيلوفا، المركز الأول.

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