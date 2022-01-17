الجهوري بطلاً لكأس محمد بن زايد للقدرة في الوثبة

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

فاز الفارس عبدالله خلفان الجهوري بلقب كأس محمد بن زايد للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، أمس، في قرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة بأبوظبي، بمشاركة 236 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة، في ختام النسخة الثالثة التي أقيمت على ثلاثة أيام. وقاد الجهوري ببراعة الجواد «شا إكليبسي» المملوك لإسطبلات الوثبة للفوز بالمركز الأول، بعدما تصدر المرحلتين الأولى والثانية، ورغم تراجعه إلى المركز الرابع في الثالثة، لكنه عاد إلى المركز الأول وحسم اللقب في المرحلة الرابعة، في المقابل جاءت ثانية الفارسة الإيرانية أسماء محمد على صهوة الجواد «فكير دي ليبوس» المملوك لإسطبلات سيح السلم 3، وتبعتها في المركز الثالث الفارسة السورية ماسة عدنان على صهوة الجواد «رو شي موون» المملوك لإسطبلات الوثبة 1.

وفي مراحل السباق، تصدر الفارس عبدالله خلفان الجهوري المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً بعدما سجل زمناً قدره 1:21:55 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس عيسى رضوان الغيلاني على صهوة الجواد «كوشايز» المملوك لإسطبلات المغاوير 2 مسجلاً زمناً قدره 1:22:05 ساعة، وجاءت في المركز الثالث الفارسة أفنان إبراهيم موسى على صهوة الجواد «إس إم بونيلا» المملوك لإسطبلات المغاوير 9 بزمن قدره 1:22:07 ساعة.

وحافظ الجهوري على الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً مسجلاً زمناً قدره 1:16:10 ساعة، بينما تقدم الفارس سعيد حمود الخياري من المركز السابع إلى الثاني على صهوة الجواد «دوكا دي لوك» المملوك لإسطبلات إم 7 مسجلاً زمناً قدره 1:15:44 ساعة، وتراجع الفارس عيسى الغيلاني من المركز الثاني إلى الثالث بزمن قدره 1:16:14 ساعة.

وتواصلت الإثارة في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كيلومتراً، بعدما تقدم الفارس عيسى الغيلاني إلى المركز الأول بزمن قدره 53:53 دقيقة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة أفنان إبراهيم موسى متقدمة من المركز الرابع بزمن قدره 53:55 دقيقة، كما تقدمت الفارسة السورية ماسة عدنان من المركز الخامس إلى الثالث بزمن قدره 54:01 دقيقة.

• 236 فارساً وفارسة شاركوا أمس، في السباق الذي امتد على مسافة 120 كلم، وأقيم في قرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة بأبوظبي.



• اختتمت أمس، النسخة الثالثة من المهرجان الذي أقيم على ثلاثة أيام.

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