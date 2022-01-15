شعار مرغم يحصد كأس ولي عهد دبي وبندقية الثنايا المفتوح (صور)

المصدر: أحمد طارق- دبي

تألق شعار مرغم في تحديات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان ولي دبي للهجن، بمشاركة نحو 900 مطية تنحدر من سلالات راقية في عالم سباقات الاصالة تنافست جميعها من خلال 32 شوطاً على فترتين، وشهدت الفترة المسائية إقامة تحديات رموز سن الثنايا لمسافة ثمانية كيلومتر.

واعتلى شعار مرغم المملوك لمحمد راشد غدير الكتبي واخوانه منصة التتويج من خلال حصوله على رمزي الثنايا المفتوح، حيث قاد حمد راشد حمد غديّر الكتبي (فيافي) للحصول على كأس ولي عهد دبي للثنايا البكار المفتوح بزمن وقدره 12:20:4 دقائق.

وحافظ الشعار نفسه على بندقية الثنايا الجعدان المفتوح للعام الثاني على التوالي، حيث تمكن (مهندس) لـ حمد راشد حمد غديّر الكتبي من مواصلة مشوار تألقه في عالم سباقات الهجن وأضاف رمزاً جديداً إلى رصيده بالانجازات حيث حصل على قمة ثاني الاشواط مسجلاً توقيتاً نادراً في عالم سباقات الثنايا لهجن أبناء القبائل بلغ 12:11:9 دقائق.

وللعام الثاني على التوالي حافظ شعار مسلّم علي دري المنصوري على كأس ولي عهد دبي للثنايا البكار (إنتاج) بعدما فازت (إنذار) في نسخة العام 2021، قدم (دهشة) على القمة بعد منافسة شرسة وأداء مميز من مختلف الشعارات وذلك في زمن وقدره 12:20:5 دقائق.

ووضع شعار محمد الحزمي قناص العامري بصمته من خلال تحديات رموز سن الثنايا لهجن أبناء القبائل، حيث إستطاع (غازي) أن يحسم المعركة على بندقية الثنايا الجعدان (إنتاج) في الامتار الاخيرة حيث فاز بالناموس بزمن قدره 12:23:9 دقائق.

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