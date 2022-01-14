انطلاقة قوية للنسخة التاسعة لكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز

المصدر: الإمارات اليوم

شهدت النسخة التاسعة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز في يومها الأول بداية حماسية بحضور 120 من نخبة الفرسان والفارسات الذين خاضوا المنافسات في خمس فئات استضافها ميدان نادي أبوظبي للفروسية.

وشهد اليوم الأول من البطولة منافسات خمس فئات، انطلقت مع فئة CSIYH1 المخصصة للخيول صغيرة السن، ليحرز الفارس السوري فراس حمامة المركز الأول. وبرزت موهبة الفارس الإماراتي الشاب مبخوت الكربي، الذي تألق في فئة CSICh-A للفرسان الأطفال والتي شهدت 19 مشاركة، محرزًا المركز الأول في محاولته الأولى على صهوة جواده زاندوكان سي.

وشهدت فئة CSIJ-A للفرسان الصغار 16 مشاركة، ليحرز الفارس الإماراتي عبد الله الكربي المركز الأول على صهوة جواده كورال بيتش زد.

وفي أولى منافسات السيدات فئةCSIL2 في جولة واحدة ضد الزمن والتي شهدت مشاركة 35 فارسة، حققت الفارسة السورية آية حمشو المركز الأول. وكان ختام اليوم الأول بمشاركة 22 فارسة فئةCSIL2، وأثبتت الفارسة البريطانية جورجيا تايم علو كعبها بإحرازها المركز الأول.

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