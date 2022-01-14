"دبي ديزرت كلاسيك" تجمع نجوم الغولف العالميين

المصدر: الإمارات اليوم

أعلنت بطولة دبي ديزرت كلاسيك، التي تنطلق برعاية" Slync.io" عن مشاركة نخبة من ألمع نجوم العالم بالغولف في نسخة 2022، ما يوفر فرصةً لعشاق الرياضة لمتابعة نجوم الجولف وأبطال كأس رايدر في منافسات البطولة التي تنطلق للمرة الاولى كجزءٍ من فعاليات سلسلة بطولات رولكس ضمن جولة "دي بي ورلد 2022".

يحتضن نادي الإمارات للغولف البطولة من 27 وحتى 30 الجاري، وتشهد مشاركة كولين موريكاوا، المصنف الثاني عالمياً وحامل لقب البطولة المفتوحة لعام 2021؛ وروري ماكلروي، النجم الحائز على أربعة ألقاب في بطولات الجولف الكبرى، إلى جانب بول كيسي، حامل لقب البطولة.

ويسجل النجم فكتور هوفلاند، المصنف السادس عالمياً وأول لاعب نرويجي يشارك في كأس رايدر العام الماضي، حضوره الثاني في البطولة، لينضم إلى زملائه تومي فليتوود وتايرل هاتون وإيان بولتر ولي ويستوود، وبيرند فايسبيرغر، بالإضافة إلى قائد الفريق والنجم الحائز على ثلاثة بطولات كبرى، بادريغ هارينجتون.

وينضم شين لوري، حامل لقب البطولة المفتوحة عام 2019، والذي سجل مشاركته الأولى أيضاً في كأس رايدر على أرضية ملعب ويستلينج سترايتس، إلى النجم الإسباني سيرجيو جارسيا، حامل لقب إحدى البطولات الكبرى وصاحب الرقم القياسي الأوروبي كأفضل مسجل للنقاط، في سعيه لرفع كأس الدلة في هذه الفعالية المرموقة للمرة الثانية.

كما يسعى النجم الإنجليزي داني ويليت لتحقيق الإنجاز نفسه، إذ سبق له الفوز على جارسيا في نادي الإمارات للجولف قبل أشهر من فوزه ببطولة الماسترز.

ويعود النجم آدم سكوت، حامل لقب بطولة الماسترز عام 2013، للمشاركة في البطولة بعد 20 عاماً على ظهوره الأخير فيها عام 2002. ويسجل تشارل شفارتزل، حامل لقب بطولة الماسترز عام 2011، مشاركته الثامنة في البطولة التي غاب عن منافساتها منذ عام 2010.

ويجدد مجموعة من اللاعبين مشاركتهم في البطولة، بمن فيهم هينريك ستينسن، حامل لقب البطولة المفتوحة لعام 2016، بالإضافة إلى أبرز قادة الفرق الفائزة بكأس رايدر على مستوى أوروبا، مثل توماس بيورن وكولن مونتغمري، ونجوم كأس رايدر الإسبان ميغيل أنخيل خيمينيز ورافا كابريرا بيلو، فضلاً عن النجم الإسكتلندي ستيفن جالاشر، اللاعب الوحيد الذي تمكن من نيل اللقب لموسمين على التوالي.

وتُعد البطولة فرصةً استثنائية للنجم الصاعد، سام بينيت، الذي تأهل تلقائياً بعد فوزه بالمركز الأول في جولة رابطة لاعبي الجولف المحترفين الأمريكية للجامعات وفقاً لتصنيف فيلوسيتي جلوبال.

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