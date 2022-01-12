مان سيتي يعلن عن أرباح في الموسم الماضي.. وزيادة في العائدات بـ19%

المصدر: الإمارات اليوم

أعلن نادي مانشستر سيتي اليوم التقرير السنوي لموسم 2020-2021، حيث كشف عن عودته إلى تحقيق الأرباح ومواصلة التوجه نحو النمو الثابت على المدى الطويل، والذي كان قد توقف نتيجةً لجائحة كوفيد. وشهد النادي زيادة في إجمالي الإيرادات، حيث ارتفعت بنسبة 19٪ لتبلغ 569.8 مليون جنيه إسترليني، مع أرباح قدرها 2.4 مليون جنيه استرليني.

وشهد الموسم الماضي نجاحاً آخر لنادي مانشستر سيتي على أرض الملعب، حيث تمكن من تحطيم عدد كبير من الأرقام القياسية، وأنهى الموسم بإحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما فاز أيضاً ببطولة كأس كاراباو، واستطاع الوصول إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وقال خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي لكرة القدم: "يجسد نجاح فريقنا الأول لكرة القدم للرجال قصة النادي الحالية، والتي تضمنت الجوائز التي أحرزها الفريق هذا العام كاللقب الخامس للنادي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والبطولة السادسة ضمن كأس رابطة الأندية المحترفة، لتضاف إلى إنجازات الفريق خلال العقد الماضي. أما قصة المستقبل فسيكتبها الجيل القادم، الذي سجل اسمه في التاريخ هذا العام عندما فاز فريق أكاديمية مانشستر سيتي، وفريق تحت 18 سنة ببطولتي الدوري اللتين شاركا فيها، وهذا يعني أن نادي مانشستر سيتي يحمل الألقاب في جميع الفئات ضمن منافسات الرجال".

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