المصدر: الإمارات اليوم

محترف

يبذل ناد منافس في دوري الدرجة الأولى جهوداً كبيرة، من أجل ضم لاعب دولي أجنبي لم يتمكن من إثبات قدراته مع فريقه في دوري أدنوك، على سبيل الإعارة، إلا أن الجهود تصطدم باحتمال رفض اللاعب اللعب في دوري الأولى، رغم الحفاظ على جميع ميزاته المالية.

مهاجم

يدرس الجهاز الفني بأحد أندية المحترفين إمكانية إعارة المهاجم الأجنبي في صفوف الفريق، أو الاستغناء عنه، في حال طالت مدة غيابه عن الفريق، بداعي الإصابة التي كان قد تعرض لها في الفترة الماضية.

لاعب

يبحث فريق في دوري المحترفين إنهاء علاقته مع لاعب محترف دون دفع الشرط الجزائي، خاصة أن اللاعب مطلوب في دوري خارجي، وسيتجه إلى تجميده مع فريق الرديف في حال رفضه.

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