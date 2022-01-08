"الشراعية 60 قدما" تفتتح سباقات البحر في 2022

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشهد شواطئ دبي ظهر يوم غدٍ الأحد تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبيرة مع إنطلاق أولى جولات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدما والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري 2021-2022.



وتدخل سباقات السفن الشراعية المحلية 60 قدما عامها الثلاثين مع إستهلال السنة الميلادية الجديدة 2022 حيث كانت شواطئ دبي ومياه الخليج العربي شاهدة على إنطلاقتها الأولى عام 1993 عندما نظم النادي أول سباق لهذه الفئة تنفيذا لرؤية المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم -طيب الله ثراه- في السباق الثالث من حدث القفال.



واكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كافة التجهيزات لاقامة التظاهرة الكبيرة بداية من الساعة الواحدة من بعد الظهر بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية حيث تقرر أن تكون الإنطلاقة من عمق مياه الخليج بإتجاه خط النهاية عند شواطئ جميرا.



ومن المنتظر أن ينطلق السباق من نقطة البداية (عالي) جزر العالم حسب رؤية اللجنة المنظمة والتي ستقف اليوم على آخر التطورات وحالة البحر في عين المكان ليتم وضع عوامات الإنطلاقة وإنتظار إعطاء إشارة البداية ورفع العلم الأخضر إيذانا ببدء السباق.



وقال محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية إن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية حريص دائما على إنجاح كافة الفعاليات لذلك جاء إختيار مكان الإنطلاقة والموعد بناءا على المعطيات الخاصة بظروف وحالة البحر ودراسة كافة الأمور التي تخص ذلك في ظل تقلبات الطقس في الأيام الماضية مؤكدا أن حالة البحر يوم الأحد ستكون مناسبة حسب تقارير الأرصاد والنشرة البحرية التي أكدت أن الرياح اليوم في الخليج العربي ستكون شمالية غربية – جنوبية شرقية تتفاوت سرعاتها في الأوقات المختلفة من 07-14 عقدة فيما يكون إرتفاع الموج من 2-3 قدم.





وأشاد محمد عبدالله حارب بالتعاون الكبير الذي يجده نادي دبي الدولي للرياضات البحرية من الملاك والنواخذة والبحارة في إنجاح كافة الفعاليات البحرية التراثية والذي ظهر في أكثر من مناسبة الامر الذي يعكس مدي الإهتمام والسعي إلى المحافظة على الموروث.



كما وجه المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشكر والتقدير إلى القيادة العامة لشرطة دبي وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع) والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي ومراسي (بي أند أو) ودبي هاربر -دي مارين دبي على التعاون الكبير والمستمر وتسهيل المهام لفرق العمل من إنجاح كافة الفعاليات.

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