سباق "حتا -إكسبو" للدراجات.. 226 متسابقاً من 37 جنسية يقودون 21 فريق

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تطلق بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل، سباق "حتّا-إكسبو"، غداً الأحد، وهو الأول من نوعه الذي يُعتبر جديد النسخة السادسة للبطولة، ويمتد لمسافة 160 كلم بداية من منطقة حتّا وصولاً إلى "إكسبو 2020 دبي"، وسيكون مخصصاً لدراجي النخبة الرجال.

ويحظى السباق بمشاركة كبيرة تصل إلى 226 متسابقاً من 37 جنسية مختلفة، من 21 فريقاً، بما يجعل المنافسة قوية ومفتوحة وسط مستويات قوية من نخبة الدراجين المشاركين في هذا السباق المميز.

وأكد رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية عمير بن جمعة الفلاسي، أن "إضافة هذا السباق إلى روزنامة الموسم الرياضي الحالي للبطولة، جاء انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من منطقة حتّا، مركزاً مهماً في قلب النهضة الشاملة التي نعاصرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي التي احتضنت احتفالات عيد الاتحاد الخمسين، بشكل مميز للغاية، وحرصنا أن يكون الربط في مسار السباق مع "إكسبو 2020 دبي"، حيث ملتقى العالم وقصة نجاح يشهدها الجميع في دبي في أكبر تجمع من نوعه للبشرية على وجه الأرض، بما يجعلنا نتطلع أن يكون الختام في قلب هذا المعرض الدولي الأضخم من نوعه".

وأنجزت اللجنة المنظمة، كافة الترتيبات لهذا السباق الخاص الذي يقام خارج منطقة سيح السلم في محمية المرموم التي تحتضن سباقات بطولة السلم للدراجات الهوائية، حيث تم اختيار المسار بدقة وسط ترتيبات لتأمين سلامة جميع المشاركين من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية على مدار المسافة التي تصل بين المنطقتين.

وأكدت اللجنة المنظمة حرصها على تطبيق جميع الإجراءات اللازمة لضمان صحة وسلامة المشاركين، من خلال إلزامية فحوصات فيروس كورونا، واعتماد القائمة النهائية من نخبة المتسابقين الرجال، بما من شأنه أن يرفع ذلك من مستوى التحدي في السباق المقبل، ويجعله سباقاً يضم دراجين من جنسيات متنوعة بما يعكس رسالة "إكسبو" الذي يجمع العالم تحت سقف واحد.

يذكر أن النسخة السادسة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، ستتواصل بسباق اليوبيل الذهبي يوم 18 يناير المقبل، ثم سباق عام الخمسين للهواة الإماراتيات يوم 26 من الشهر نفسه، يليه سباق عام الخمسين الصحراوي للإماراتيين والمقيمين في الدولة من الرجال يوم 3 فبراير المقبل، ثم سباق عام الخمسين للهواة الإماراتيين الرجال يوم 13 فبراير المقبل، على أن يكون الختام بسباق السلم النخبة سيدات يوم 14 من ذات الشهر.

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