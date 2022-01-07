شاهد فرحة لاعبي الجزيرة مع جماهيرهم بعد التتويج بكأس السوبر (فيديو وصور)

المصدر: الإمارات اليوم

احتفل لاعبو الجزيرة اليوم بفك عقدة كأس السوبر التي طال انتظارها، ولم تنته إلا في النسخة الـ14 التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين. وفاز الجزيرة بأول ألقابه في السوبر بعد أربع مرات سابقة فشل فيها، وكان لركلات الجزاء كلمة السر في تفوق الجزيرة على شباب الأهلي، بعد تألق حارسه وقائده علي خصيف في الزمن الأصلي للمباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وأحرز الجزيرة اللقب بعد الفوز بركلات الترجيح 5-3، لتنطلق بعدها أفراح لاعبي الجزيرة، بعد رفع علي خصيف لكأس البطولة التي غابت طويلا عن خزائن النادي. وخلال الاحتفالات توجه لاعبو الجزيرة للاحتفال مع جماهيرهم بأول ألقاب العام الجديد.

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