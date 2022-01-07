الكولومبي دانيلو: فضلت العين على أندية أوروبية لأسباب منطقية

المصدر: الإمارات اليوم

قال مدافع فريق العين الجديد، الكولومبي، دانيلو أربوليدا، إنه فضل الانتقال إلى صفوف "الزعيم" على أندية أوروبية نتيجة أسباب منطقية، مؤكداً أنه تلقى عروضا من القارة العجوز، لكنه لمس رغبة وجدية وشعر هو وعائلته باحترافية التعامل في نادي العين، لذلك اتخذ قراره بحمل قميص العين.

وكانت شركة نادي العين لكرة القدم، أعلنت مساء اليوم، اكتمال إجراءات التعاقد مع المدافع الكولومبي، دانيلو أربوليدا، وقيده رسمياً ضمن قائمة الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية، بدلاً عن الدولي التونسي ياسين مرياح، والذي تعرض للإصابة في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب.

وعبر أربوليدا عن سعادته وفخره واعتزازه بارتداء شعار نادي العين، مؤكداً: أود أن أشكر المدرب والإدارة على الثقة التي وضعوها في شخصي للدفاع عن شعار أحد أكبر وأفضل أندية قارة آسيا، وأعد الجميع على العمل الجاد وإظهار روح القتال حتى أكون عند حسن الظن وعلى قدر تلك الثقة.

وقال في حديثه للموقع الرسمي لنادي العين: "معرفتي بنادي العين جيدة، فأنت تتحدث عن نادٍ شغل العالم في 2018 بالوصول لنهائي مونديال الأندية ومواجهة ريال مدريد، بعد أن تغلب على أقوى أبطال الأندية في مختلف القارات، وقد كان الحماس وروح القتال والرغبة القوية عنواناً لأداء جميع عناصر الفريق وقتها فخطف أنظار كل محبي كرة القدم، لأن “الزعيم” قدم نفسه كأحد أفضل وأكبر أندية قارة آسيا وحصل على احترام عشاق كرة القدم في كل أنحاء العالم".



بطاقة شخصية

الاسم: دانيلو أربوليدا

الجنسية: كولومبي

تاريخ الميلاد: 16-05-1995

المركز: قلب دفاع

الأندية التي لعب لها: ديبروتيفو كالي الكولومبي، باتريوتاس بوياكا الكولومبي، أمريكا دي كالي الكولومبي، نادي لا إكويداد الكولومبي، ديبورتيفو باتسو الكولومبي، شريف تيراسبول المولديفي.

الطول: 190سم

الوزن: 83 كجم





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