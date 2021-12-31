تعرف إلى نتائج الجولة 13 من دروي الدرجة الأولى الإماراتي

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

فاز فريق الفجيرة على ضيفه "ستي" 5-2، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 13 لدوري الدرجة الاولى الإماراتي لكرة القدم، وسجل للفريق الفائز العراقي مصطفى الجميلي (هاتريك) والبرازيلي لوكاس سيلفا ومايد راشد، ولفريق ستي، العاجي باندا، ليصبح رصيد الفجيرة 19 نقطة بينما ستي نقطتين.

وتغلب فريق "جلف اف سي" على مضيفه مصفوت بهدفين نظيفين سجلهما محمد ابيبو وعبد الله موسك، ليصبح رصيد جلف 14 نقطة ومصفوت 12 نقطة.

وفاز الجزيرة الحمراء على مضيفه الذيد 3-2 وسجل وسجل له البرازيلي كوامي فابريك ومواطنه هوغو الكسندر والعاجي بيني عبيد، فيما سجل للذيد المصري حسام لطفي والبرازيلي طارق لوكاس، ليصبح رصيد الجزيرة الحمراء 11 نقطة مقابل 10 للذيد.

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