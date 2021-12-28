رولاندو: طموحي تطوير كرة قدم السيدات في الإمارات

المصدر: منصور السندي ■ دبي

أعلن اتحاد كرة القدم خلال مؤتمر صحافي، أمس، بمقره دبي، عن تعاقده رسمياً، مع المدربة البرازيلية كاميلا رولاندو لشغل منصب المدير الفني لمنتخبات كرة القدم للسيدات بعقد لمدة عامين قابل للتجديد.

وقالت عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيسة لجنة كرة القدم للسيدات أمل بوشلاخ خلال المؤتمر الصحافي: «ثقتنا كبيرة بالمدرسة البرازيلية في التدريب من خلال المدربة كاميلا على إحداث التطور المنشود في اللعبة في الإمارات، علماً أن كرة القدم للسيدات في الدولة مرّت سابقاً بالعديد من المدارس التدريبية بدءاً بالمدرسة الاسترالية ثم التونسية والآن البرازيلية». وشددت بوشلاخ على أن هدفهم تطوير كرة القدم للسيدات وبناء منتخب قوي في كرة القدم النسائية يشرف الكرة الإماراتية في المحافل الخارجية.

وقدمت أمل بوشلاخ الشكر إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة لدعمه الكبير لكرة القدم للسيدات.

من جهتها، عبرت المدربة كاميلا رولاندو «36 عاماً» عن سعادتها بالعمل في الإمارات وقدمت الشكر لاتحاد الكرة وإلى أمل بوشلاخ على منحها الثقة للإشراف الفني على منتخبات كرة القدم للسيدات بمختلف مراحلها وفي مقدمتها المنتخب الأول، مشيرة إلى أنها مرت بالعديد من المحطات خلال مشوارها في كرة القدم سواء منذ أن كانت لاعبة ثم تحولها للعمل في مجال التدريب، مشيرة إلى أن خبرتها في مجال التدريب تمتد لنحو 15 عاماً دربت خلالها العديد من الأندية والفرق في البرازيل كما تلقت خلال مسيرتها التدريبية العديد من الدورات في مجال التدريب.

• خبرة المدربة كاميلا في مجال التدريب تمتد لنحو 15 عاماً.

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