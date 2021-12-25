مؤتمر دبي الدولي يجمع مبابي وليفاندوفسكي في جلسة حوارية

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

أعلن مجلس دبي الرياضي، عن مشاركة مهاجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم، كيليان مبابي، في مؤتمر دبي الرياضي الدولي عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، والذي ينعقد في السابعة من مساء الغد، في فندق أرماني بـ«برج خليفة»، كما سيحضر حفل جوائز «دبي غلوب سوكر»، والذي يُقام في اليوم نفسه. وسيكون «برج خليفة» شاهداً على جلسة ستجمع، مبابي مع مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، البولندي، روبرت ليفاندوفسكي ضمن مؤتمر دبي. وسبق للنجم البولندي أن شارك في العام الماضي في جلسة جمعته مع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والحارس الإسباني الأسبق إيكر كاسياس.

وقال بيان صادر عن المجلس إنه لم يسبق أن اجتمع اللاعبان في أية جلسة حوارية من قبل، ولذلك فإن المؤتمر لايزال يواصل تقديم الجديد في كل دورة. وأضاف البيان «يحتفظ مؤتمر دبي الدولي بأنه في كل عام يجمع أهم النجوم، خصوصاً من المهاجمين في جلسة واحدة، اذ سبق واجتمع كريستيانو رونالدو مع نجم يوفنتوس ومنتخب إيطاليا، الساندرو دلبيرو، ثم جلسة رونالدو وليفاندوفسكي، وجلسة أخرى التقى فيها البرتغالي جواو فيلكس والبلجيكي لوكاكو، وغيرها الكثير من الجلسات.

وأشار البيان إلى أن «مجلس دبي الرياضي يسعى دائماً في مؤتمر الاحتراف الدولي، وغيره من المناسبات والفعاليات لتقديم نجوم اللعب والتدريب وصنّاع القرار من الأندية العالمية والاتحادات الدولية، لتسليط الضوء على أهم المحطات في مشوارهم الاحترافي الناجح، والكشف عن أسلوبهم وفلسفتهم في مواجهة التحديات وبناء الشخصية الناجحة التي تجمع بين الموهبة والمهارة والروح القتالية والقادرة على تحقيق الإنجازات لأنديتهم ولأوطانهم، وذلك لنشر هذه الثقافة بين أوساط لاعبينا وتقديم صورة حقيقية لكيفية صناعة البطل والمشوار الذي يقطعه اللاعبون العالميون للوصول إلى منصات التتويج».

وكشف البيان عن أن الجلسة الحوارية التي ستجمع مبابي مع ليفاندوفسكي، ستسلط الضوء على أفكار ورأي كلا النجمين العالميين في الكثير من القضايا التي تتعلق بكرة القدم العالمية سواء من ناحية بناء اللاعب من البداية وصولاً للقمة، وكذلك بناء الفرق الناجحة وكيفية تعامل اللاعبين المحترفين من الطراز العالمي الأول مع التحكيم والوسائل الحديثة المستخدمة في عالم كرة القدم.

وسيعقب الجلسة الحوارية حفل توزيع جوائز «دبي غلوب سوكر» لمختلف فئات اللعب على مستوى اللاعبين والأندية والمنتخبات والإدارة ووكلاء اللاعبين، كما سيكون للمرأة حضور لافت في الحفل من خلال أكثر من جائزة تمنح للاعبات وللفرق استمراراً لدور المؤتمر والجائزة في دعم المرأة وتمكينها في مجال الرياضة عموماً وكرة القدم خصوصاً، كما سيكون للاعبي كرة القدم الإلكترونية حضور بين نجوم الحفل، وسينال أحد المرشحين شرف الفوز بالنسخة الأولى من الجائزة المخصصة للاعبي كرة القدم الإلكترونية، وسيقف على منصة التتويج في أشهر مكان بجوار «برج خليفة».

• يُقام غداً بحضور نخبة من نجوم عالميين، كما يشهد اليوم نفسه حفل جوائز «دبي غلوب سوكر».

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