نجم منتخب فرنسا مبابي يشارك في مؤتمر دبي الدولي للمرة الأولى

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أعلن مجلس دبي الرياضي، عن مشاركة مهاجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم، وفريق سان جرمان، كيليان مبابي، في مؤتمر دبي الرياضي الدولي عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» والذي ينعقد في السابعة من مساء الاثنين المقبل، في فندق أرماني ببرج خليفة، كما سيحضر حفل جوائز «دبي غلوب سوكر»، والذي يقام في نفس اليوم. وسيكون برج خليفة شاهدا على جلسة ستجمع، مبابي مع مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، البولندي، روبرت ليفاندوفيسكي ضمن مؤتمر دبي. وسبق للنجم البولندي أن شارك في العام الماضي في جلسة جمعته مع المهاجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، والحارس الإسباني الاسبق إيكر كاسياس.

وقال بيان صادر عن المجلس إنه لم يسبق أن اجتمع اللاعبان في أية جلسة حوارية من قبل، ولذلك فإن المؤتمر مازال يواصل تقديم الجديد في كل دورة. وأضاف البيان: «يحتفظ مؤتمر دبي الدولي بأنه في كل عام يجمع أهم النجوم وخاصة من المهاجمين في جلسة واحدة، اذ سبق واجتمع كرستيانو رونالدو مع نجم يوفنتوس ومنتخب إيطاليا، الساندرو دلبيرو، ثم جلسة رونالدو وليافندوفيسكي، وجلسة أخرى التقى فيها البرتغالي جواو فيلكس والبلجيكي لوكاكو، وغيرها الكثير من الجلسات.

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