جوش هيل ينضم إلى نجوم بطولة أبوظبي للغولف

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي انضمام جوش هيل إلى قائمة المشاركين في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف 2022، بعد فوزه بكأس بطولة أبوظبي للهواة، يوم الخميس الماضي، حيث تنطلق الجولات المرتقبة من 20 حتى 23 يناير على أرض ملعب ياس لينكس للمرة الأولى في تاريخ البطولة منذ انطلاقها قبل 17 عاماً.

وأحرز جوش البالغ من العمر 17 عاماً في الجولة النهائية 72 ضربة، بواقع تسع ضربات تحت المعدل في نادي شاطئ السعديات للغولف، ليستعد بعد انتهاء فعاليات النسخة الثالثة من بطولة أبوظبي للهواة للمشاركة في الفعالية الأولى من سلسلة رولكس لهذا العام.

كما حظي الفائزون في بطولة أبوظبي للهواة للعام الثاني على التوالي، بفرصة المشاركة في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف 2022، والتي تمهد للجولات الصحراوية ديزيرت سوينغ 2022 في إطار بطولة دي بي وورلد للغولف، حيث يمكن للجمهور حضور الجولات مجاناً للمرة الأولى.

ورفع جوش كأس بطولة أبوظبي للهواة يوم الخميس للمرة الثانية، بعد أن صعد منصة التتويج في عام 2019، وهو في سن الخامسة عشرة من عمره فقط، وتلقى جوش في تلك الفترة دعوةً للمشاركة في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف 2020، حيث قدم أداءً مميزاً في الجولات برصيد 74 و76 ضربة.

ووجه الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، تهنئته إلى جوش وانضمامه إلى بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف، وقال: «نود تهنئة جوش على فوزه المُستحق في بطولة أبوظبي للهواة، ونتطلع لاستقباله في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف في يناير للمرة الثانية. ونتمنى لهذا اللاعب الشاب حظاً موفقاً مع انضمامه إلى نخبة لاعبي الغولف في العالم على أرض ملعب ياس لينكس، الوجهة المميزة والجديدة في مشهد هذه الرياضة».

من جهته، عبر جوش عن سعادته بالإنجاز الذي حققه، وقال: «أشعر بسعادة لا توصف لفوزي بلقب بطولة أبوظبي للهواة بعد المنافسة القوية التي شهدتها، وأرى في الدعوة إلى المشاركة في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف فرصةً مذهلةً لاختبار مهاراتي أمام نخبة من أفضل لاعبي الغولف على مستوى العالم، مثل روري ماكلروي وكولين موريكاوا غيرهم من النجوم الاستثنائيين».

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