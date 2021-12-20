فوز «دبي» و«العين» في دوري قدم الصالات لذوي الإعاقة السمعية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

فاز نادي دبي لأصحاب الهمم على مستضيفه نادي الثقة للمعاقين بنتيجة 4-2، في دوري كرة القدم داخل الصالات لذوي الإعاقة السمعية.

أحرز لنادي دبي عبدالرحمن شعبان (ثلاثة أهداف) وأيمن المقبالي، فيما أحرز هدفيّ نادي الثقة أنس عبدالهادي وحيدر عباس. وفي مباراة ثانية فاز نادي العين لأصحاب الهمم على ضيفه نادي عجمان لذوي الإعاقة 4-2، وأحرز للعين محمد العمري (هدفان)، وعبدالله الشيدي ومصبح النيادي، ولعجمان هيثم البلوشي وسعيد المعلولي.

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