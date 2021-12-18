روبليف: سعيد بأدائي الجيد في بطولة "تنس مبادلة" وأمام جمهور في أبوظبي يقدر الرياضة ولاعبيها

المصدر: الإمارات اليوم

قدم نجم التنس الروسي أندري روبليف أداء مميزا في لقاء نصف نهائي بطولة مبادلة العالمية للتنس بأبوظبي أمس، وحجز تذكرة المباراة النهائية بعد التفوق على النجم الكندي دينس شابوفالوف، حيث ضرب موعدا اليوم على لقب البطولة التي تقام في مركز التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية مع البريطاني أندي موراي.

وقال روبليف في لقاء حصري مع "الإمارات اليوم" إن توقعاته لمجريات البطولة كانت في محلها، خاصةً بالنظر للأجواء الحماسية التي شهدتها، سواءً في مدرجات المشجعين أو على أرض الملعب. وتابع: سعادتي كبيرة لتمكني من العودة مجدداً إلى البطولة وبأدائي الجيد، وخوض منافساتها ولقاء جمهور مشجعي التنس في أبوظبي".

وتعليقاً على تقييمه لموسمه الماضي وخططه للموسم المقبل، قال: تمكّنت من تسجيل موسمٍ حافلٍ بالإنجازات رغم التحديات الاستثنائية التي واجهناها، ومع ذلك فقد تمكّنت من تحقيق أعلى تصنيفٍ لي في مسيرتي الرياضية، ولم يكن هذا بالإنجاز السهل بل تطلّب الكثير من التخطيط والتدريب. وبالنظر مستقبلاً، فإن خطتي تقوم على الحفاظ على ما حققته حتى الآن، ومواصلة ارتقاء سلّم التصنيف وتحقيق ألقابٍ جديدة".

ووجّه روبليف رسالة تحية لجمهور التنس في أبوظبي، وعبّر عن تقديره لمدى رسوخ ثقافة التنس في أبوظبي، وقال: "أتمنى أن يكون الجمهور قد استمتع بالمباريات والأداء الذي قدّمناه خلال أول يومين، خاصةً مع تمكّن الجمهور من العودة مجدداً لحضور البطولات مباشرةً على أرض الملعب، ولهذا فأنا مسرورٌ جداً لتمكني من اللعب في أبوظبي أمام جمهورٍ يقدّر الرياضة ولاعبيها".

وزيارة النجم الروسي إلى أبوظبي لن تقتصر على لعب التنس، إذ يخطط للاستمتاع بالمدينة وكل ما تقدمه لزوارها، خاصةً وأنه ليس بالضيف الجديد على المدينة، وقال: "أود أن أتجوّل في المدينة خاصةً بالنظر لاعتدال الطقس في مثل هذا الوقت من العام، وأود زيارة عالم فيراري أبوظبي وغيرها من الوجهات الشهيرة في المدينة".

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