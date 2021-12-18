مدربا كلباء والجزيرة: الأخطاء الدفاعية سبب غزارة الأهداف

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

عزا مدربا اتحاد كلباء والجزيرة، الأوروغوياني خورخي دا سيلفا، والهولندي مارسيل كايزر على التوالي، غزارة الأهداف في المباراة التي تعادل بها الفريقين 3-3، أول من أمس، على ملعب كلباء، إلى الأخطاء الدفاعية الكثيرة من الطرفين، وأن الجزيرة استفاد منها بشكل أفضل بتسجيله ثلاثة أهداف خارج ملعبه، إذ ستقوده نتيجة الفوز أو التعادل بأقل من هذه النتيجة إلى التأهل للدور نصف النهائي.

وقال مدرب اتحاد كلباء دا سيلفا في مؤتمر صحافي: «إن الفريق لايزال يملك الحظوظ للتأهل للدور المقبل في كأس رابطة المحترفين، إذا نجح بتحقيق الفوز في مباراة الإياب التي ستقام في العاصمة أبوظبي في الثالث من يناير المقبل، ما يعني أن الحظوظ لاتزال موجودة، وإن الفريق سيقاتل من أجل تحقيق ذلك».

وأضاف: «اتحاد كلباء لم يقدم مباراة جيدة، وارتكب العديد من الأخطاء الدفاعية، ولم يكن هنالك استحواذ جيد على الكرة من قبل لاعبي النمور، مقابل الإصرار على تحقيق النتيجة الإيجابية، ما جعل من الحظوظ قائمة لمواصلة المشوار، منوهاً بأن فريقه تأثر بمرحلة التوقف عن المنافسات، لتسببه في تراجع مستوى الأداء مقارنة في فترة قبل التوقف، وفريق الجزيرة قدم مباراة جيدة، والأهم أن كلباء، لم يستسلم عندما نجح بتسجيل الأهداف لمرتين».

من جهته، قال مدرب الجزيرة الهولندي كايزر: «أشعر بالسعادة للمستوى الطيب الذي قدمه لاعبو الفريق، لكني لست سعيداً بالنتيجة، لكونها لم تعكس الاستحواذ الإيجابي على الكرة، كما أنها صنعنا فرصاً جيدة للتسجيل، ولم نستفد منها كثيراً».

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