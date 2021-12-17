5 تحديات تنتظر لجنة المنتخبات الجديدة على رأسها علاج مشكلات المنتخب

المصدر: منصور السندي ■ دبي

تنتظر لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد كرة القدم عقب تشكيلها الجديد، برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد حميد الطاير، خلفاً لرئيسها السابق يوسف حسين السهلاوي الذي تقدم باستقالته، خمس تحديات تتطلب عملاً كبيراً في فترة زمنية قصيرة، تتمثل في اختيار أصحاب الخبرة الإدارية القادرين على إحداث تغيير إيجابي في الجهاز الإداري الجديد، وإجراء عملية تقييم شاملة لعمل الجهاز الفني والإداري للمنتخب خلال الفترة الماضية، ووضع خطة عمل ورؤية واستراتيجية واضحة للمرحلة المقبلة، ومعرفة أسباب تراجع المنتخب في الفترة الماضية والعمل على حلها جذرياً، والتعامل بشفافية مع الشارع الرياضي ووسائل الإعلام، وفتح قنوات تعاون جديدة معها.

وكان المنتخب ودع مبكراً كأس العرب، بينما يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى بتصفيات المونديال، ويتحتم عليه الفوز في المباريات الأربع المتبقية للحفاظ على فرصة التأهل في تصفيات المونديال.

وأكد الدولي والمشرف العام السابق على المنتخب الدكتور حسن سهيل على أهمية الاستفادة من المشاركة الأخيرة في كأس العرب لمعرفة الإيجابيات والسلبيات. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «رئيس لجنة المنتخبات الجديد حميد الطاير رجل صاحب فكر إداري وعنده القدرة على إحداث نوع من التغيير بشكل إيجابي». ولفت إلى أنه على ثقة في أن العناصر التي ستكون معه في اللجنة قادرة على تحقيق علاج سريع لمشكلات المنتخب في المرحلة الأولى.

وشدد حسن سهيل على ضرورة التركيز في الأمور الأساسية، وأن يضع اللاعبون الفوز على سورية في تصفيات المونديال نصب أعينهم، وأوضح: «من المهم جداً فوز المنتخب في مبارياته المتبقية في تصفيات كأس العالم، وحصد المركز الثالث على أقل تقدير وذلك بمزيد من التركيز والعمل الإداري، وأهمية التضحية من قبل اللاعبين والعمل على مراجعة كل لاعب لأخطائه»، مؤكداً على ضرورة التركيز على الأمور الرئيسة.

يذكر أن اتحاد الكرة ناقش خلال اجتماعه الأخير تقريراً بشأن مشاركة المنتخب الأخيرة في كأس العرب، لكنه لم يحسم مصير الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي مارفيك، وترك الأمر للجنة المنتخبات الجديدة لدراسة الموضوع.

التحديات الخمس

1- اختيار أصحاب الخبرة في الجهاز الإداري الجديد.

2- إجراء تقييم شامل لعمل الجهازين الفني والإداري للمنتخب في الفترة السابقة.

3- وضع خطة عمل واستراتيجية واضحة للمرحلة المقبلة.

4- معرفة أسباب تراجع المنتخب وحلها جذرياً.

5- التعامل بشفافية مع الشارع الرياضي ووسائل الإعلام.

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