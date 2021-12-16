«طائرة شباب الأهلي» تحافظ على صدارة الدوري بالعلامة الكاملة

المصدر: معاذ كمبال ■ دبي

حقّق فريق شباب الأهلي للكرة الطائرة انتصاره الرابع توالياً في منافسات الدوري العام للرجال، وذلك بالفوز على مستضيفه الوصل بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أول من أمس على صالة الوصل في «زعبيل» ضمن الجولة الرابعة من البطولة.

وعلى الرغم من الانتصار جاء بثلاثة أشواط نظيفة إلا أن مجريات اللقاء كانت مختلفة، إذ حسم شباب الأهلي الأشواط بصعوبة بالغة بواقع 25-23 في الأول، و27-25 في الثاني، و26-24 في الثالث، ليستمر في صدارة المنافسة.

وفي بقية المواجهات فاز العين خارج قواعده على مستضيفه بني ياس بثلاثة أشواط نظيفة أيضاً، بواقع 26-24 للشوط الأول، و25-23 في الثاني، و25-21 في الثالث، وفي لقاء آخر حقق حتا فوزه الأول في المسابقة وجاء على حساب عجمان بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، بواقع 25-10 في الشوط الأول لعجمان، و25-19 و25-16 و25-17 في الأشواط الثاني والثالث والرابع توالياً لـ«الإعصار»، فيما فاز النصر خارج ملعبه على الجزيرة 25-22 في الأول، وتعادل الجزيرة في الثاني 25-21، فيما حسم «العميد» الشوطين الثالث والرابع بواقع 26-24 و25-17.

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