الهاشمي ينتزع لقب «جولة ديسمبر» بموسم «الميدالية الوطنية» لاتحاد الغولف

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

انتزع اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، وبرصيد 43 نقطة، لقب جولة «ديسمبر» في بطولة الميدالية الوطنية الشهرية، التي نظمها اتحاد الغولف برعاية بنك المشرق، واستضافها أول من أمس نادي أبوظبي، وتعد الجولة الثانية في أجندة البطولة لموسم 2021-2022، وسجلت مشاركة قياسية من لاعبي المنتخبات الوطنية، بلغ عددهم 50 لاعباً ولاعبة من أصل 79 لاعباً نافسوا على ألقاب فئاتها الخمس.

وقال بيان صحافي: «شهدت الجولة مشاركة فاعلة لأعضاء مجلس اتحاد الغولف، يتقدمهم الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، بجانب أعضاء الاتحاد، كما سجلت المنافسات، وفي فئة الأساتذة (فوق 50 عاماً)، تألق عبدالرحمن العتيقي، بتقديم واحدة من أفضل جولاته منذ سنوات، وانتزاع المركز الأول لهذه الفئة بإجمالي 44 نقطة».

وذهب لقب أفضل أداء للاعب المنتخب الوطني سيف ثابت، بعد أن أنهى مضمار نادي أبوظبي المكون من 18 حفرة بـ72 ضربة، قبل أن تذهب جائزة القسم «إيه» المحدد بين «صفر إلى 14 هانديكاب» إلى اللاعب حميد السويدي بتحقيقه 36 نقطة، وتتويج صالح العامري بمنافسات القسم «بي» المحدد بين «14 إلى 24 هانديكاب» بتسجيله 37 نقطة.

وواصل نجوم المنتخب الوطني تألقهم، بحصد لاعبة المنتخب علياء العمادي منافسات فئة السيدات برصيد 33 نقطة، وتوج راشد الجسمي وبرصيد 46 نقطة بلقب فئة الناشئين.

وفي البطولات التنشيطية المصاحبة، ذهب لقب «أطول ضربة» لسلطان الجسمي، قبل أن يظفر لاعب المنتخب الوطني سيف ثابت بجائزة «أقرب كرة إلى الحفرة».

ونظمت خلال «جولة ديسمبر» منافسات خاصة بخريجي البرنامج الوطني لاتحاد الغولف لاكتشاف المواهب الناشئة، وأقيمت على مسار الحفر ذات «معدل ثلاثة ضربات»، نافس على لقبها تسعة لاعبين، قبل أن يتوج بلقبها اللاعب محمد ثابت.

• علياء العمادي تظفر بلقب السيدات.. وجاسم الجسمي بطلاً للناشئين

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