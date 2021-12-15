«منتخبات المناطق» تعود إلى برنامج تطوير الفئات العمرية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن اتحاد كرة القدم في بيان صحافي عودة منتخبات المناطق، ضمن برنامج تطوير منتخبات الفئات العمرية للفئتين مواليد 2007 و2008، حيث يقام بالتعاون والتنسيق مع أندية الدولة، وتحت إشراف لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في الاتحاد. ويستهدف البرنامج اكتشاف وانتقاء اللاعبين الموهوبين وإعدادهم وتطويرهم وفقاً لفلسفة تدريبية موحدة.

واختتم اتحاد الكرة الأسبوع الماضي المرحلة الأولى من البرنامج الذي انطلق 25 أكتوبر الماضي، وأدى خلالها اللاعبون مجموعة من التدريبات الفنية والبدنية على ملاعب اتحاد الكرة وأندية بني ياس والشارقة واتحاد كلباء والإمارات، على مدار ثمانية أيام شهرياً بواقع حصتين تدريبيتين أسبوعياً.

وبدأت المرحلة الثانية بمواصلة التدريبات الأسبوعية على ملاعب اتحاد الكرة والأندية، والتي سيتم في ختامها توزيع اللاعبين على خمسة منتخبات للمناطق تُمثل أندية أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة، لتبدأ بعدها المرحلة الثالثة بتنظيم مباريات بين المنتخبات وتصفية اللاعبين وصولاً لاختيار 25 لاعباً لتشكيل منتخبنا الوطني تحت 14 عاماً.

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