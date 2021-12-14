الهاشمي ينتزع لقب "جولة ديسمبر" لاتحاد الغولف

المصدر: الإمارات اليوم

انتزع اللواء "م" عبدالله السيد الهاشمي وبرصيد 43 نقطة لقب جولة "ديسمبر" في بطولة الميدالية الوطنية الشهرية التي نظمها اتحاد الغولف برعاية بنك المشرق واستضافها أمس نادي أبوظبي.

وسجلت الجولة الثانية في أجندة البطولة لموسم 2021-2022 مشاركة قياسية من لاعبي المنتخبات الوطنية بلغ عددهم 50 لاعبا ولاعبة من أصل 79 لاعبا نافسوا على ألقاب فئاتها الخمس.

وشهدت الجولة مشاركة فاعلة لأعضاء مجلس اتحاد الإمارات العربية المتحدة للغولف يتقدمهم الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي بجانب أعضاء الاتحاد .

ونظمت خلال "جولة ديسمبر" منافسات خاصة بخريجي البرنامج الوطني الرائد لاتحاد الغولف لاكتشاف المواهب الناشئة وأقيمت على مسار الحفر ذات "معدل ثلاث ضربات" نافس على لقبها تسعة لاعبين قبل أن يتوج بلقبها اللاعب محمد ثابت. وتستكمل بطولة "الميدالية الوطنية الشهرية" في 21 يناير المقبل بخوض منافسات الجولة الثالثة المقرر إقامتها على ملعب نادي الزوراء في إمارة عجمان.

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