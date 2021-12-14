اتحاد الكرة يقبل استقالة السهلاوي.. لم يتطرق إلى مصير مارفيك

المصدر: منصور السندي ■ دبي

عقد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أمس، اجتماعه الطارئ برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، وبمشاركة الأعضاء، حيث تم الاطلاع على التقرير الخاص بمشاركة المنتخب الوطني الأول في بطولة كأس العرب فيفا 2021.

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي: «وافق مجلس الإدارة على اعتذار يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية عن رئاسة اللجنة، واعتذار الأعضاء، وتفويض رئيس الاتحاد بتشكيل لجنة جديدة وتكليفها بالنظر بالتقارير الفنية والادارية الخاصة بالمنتخب ورفع التوصيات اللازمة».

ولم يتطرق اتحاد الكرة في بيانه إلى مصير مدرب المنتخب الوطني، الهولندي فان مارفيك، الذي تعرض لانتقادات لاذعة خلال الفترة الأخيرة لعدم قيادته المنتخب الوطني لتحقيق النتائج المأمولة، لاسيما في تصفيات كأس العالم، بجانب الخروج من الدور ربع النهائي لكأس العرب.

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