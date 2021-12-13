الاتحاد الإماراتي يؤجل حسم مصير مارفيك ويقبل استقالة السهلاوي

المصدر: منصور السندي - دبي

كشف مصدر مسؤول لـ "الإمارات اليوم" عن أن مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم لم يحسم خلال اجتماعه اليوم الإثنين عبر تقنية الإتصال المرئي عن بعد برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، مصير مدرب المنتخب الوطني الهولندي مارفيك، وأرجا الأمر لمزيد من الدراسة من الجوانب كافة إلى حين تشكيل لجنة المنتخبات الجديدة بعد قبول إستقالة اللجنة الحالية برئاسة يوسف حسين السهلاوي، على خلفية خروج المنتخب الوطني من الدور ربع النهائي لكأس العرب 2021.

وأشار المصدر إلى أن مجلس إدارة الاتحاد ناقش الخيارات المتعلقة بمصير الجهاز الفني والتداعيات التي يمكن ان تحدث، كما ناقش تقريرا فنيا وإداريا خاصا بالمنتخب الوطني خلال مشاركته الأخيرة في كأس العرب.

ويتوقع أن يشكل أتحاد الكرة لجنة منتخبات جديدة وهناك أكثر من مرشح من بينهم عضو مجلس الإدارة حميد الطاير، بجانب نائب رئيس لجنة المنتخبات عضو مجلس الإدارة سيف المنصوري، ومن بين الخيارات أيضا عودة النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة عبد الله الجنيبي لتولي رئاسة اللجنة مجددا.

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