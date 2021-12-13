ولي عهد الفجيرة يطلع على تحضيرات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه "بريميرليج"

المصدر: الفجيرة - وام

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ، في مكتبه بالديوان الأميري.. اللواء ناصر الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه.

واستمع سموّه خلال اللقاء إلى خطة العمل التحضيرية لإقامة بطولة الدوري العالمي للكاراتيه "بريميرليج" المقرر تنظيمها في إمارة الفجيرة في فبراير 2022 بمشاركة كبيرة من الرياضيين من مختلف المنتخبات والأندية.

وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة بالنتائج المشرفة التي حققتها البطولة في سجلّ نسخها السابقة، متمنيًا للجنة التنظيمية التوفيق في إنجاح تنظيم البطولة في الفجيرة.

وأكّد سموّه جاهزية الإمارة لاستضافة الحدث الرياضي الهام وتقديم الدعم وتسخير الإمكانات اللازمة لإنجاحه وتحقيق أهدافه، بما يعزز حضور الإمارة في المجال الرياضي عالميًا.

وتم استعراض أهداف البطولة التي تستقطب لاعبي الكاراتيه من مختلف الدول وتسهم في تأهيلهم للمشاركة في البطولات العالمية، كما سيتم على هامش البطولة تنظيم أكبر دورة لتأهيل الحكّام للمستوى الدولي.

من جانبهم ، تقدّم أعضاء اتحاد الإمارات للكاراتيه إلى سمو ولي عهد الفجيرة بالشكر والتقدير لدعم سموّه للمجال الرياضي واهتمامه بإنجاح المنافسات الرياضية المحلية والدولية التي تقام على أرض الفجيرة.

وقدّم اتحاد الإمارات للكاراتيه ممثّلًا برئيسه اللواء ناصر الرزوقي، إلى سمو ولي عهد الفجيرة، حزام "9 دان" وشهادة فخرية تقديرًا لدعم سموّه للرياضات القتالية وألعاب الدفاع عن النفس.

حضر اللقاء سعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news