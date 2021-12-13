طبيب نادي الشارقة يكمل إجراءات عودته إلى برشلونة

المصدر: المصدر: منصور السندي – الشارقة

ذكرت قناة "الشارقة الرياضية" على صفحتها الرسمية عبر" توتير" إكتمال إجراءات عودة طبيب نادي الشارقة الحالي وبرشلونة الإسباني السابق ريكاردو برونا إلى ناديه السابق برشلونة، علما أن نادي الشارقة كان قد تعاقد معه في يوليو الماضي.

وكانت وسائل إعلام إسبانية ذكرت في نوفمبر الماضي أن مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز الذي كان قد عين مدربا للفريق خلفا للهولندي المقال،رونالد كومان، حدد مجموعة من الشروط على إدارة نادي برشلونة من بينها تغيير الجهاز الطبي وإستقدام طبيب النادي السابق ريكاردو برونا، الذي كان قد تعاقد معه نادي الشارقة الصيف الحالي.

يذكر أن برونا كان قد عمل بنادي برشلونة لمدة 25 عاما.

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