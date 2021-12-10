المريخ يعلن من دبي عن مدربه الجديد

المصدر: منصور السندي ■ دبي

أعلن نادي المريخ السوداني، رسمياً، عن تعاقده مع المدرب البرازيلي ليونارد مارتينيز نيفا (44 عاماً)، وسيباشر مهامه في المعسكر الخارجي في القاهرة، علماً أن المريخ يعيش حالياً أزمة إدارية بوجود مجلسين كل منهما يدعي أنه الشرعي المنتخب من قبل الجمعية العمومية، أحدهما برئاسة حازم مصطفى والآخر برئاسة آدم سوادكال.

وينتظر أن تبت المحكمة الرياضية الدولية «كاس» في المجلس الشرعي للنادي.

وقدم نادي المريخ مدربه الجديد لوسائل الإعلام خلال مؤتمر صحافي، أول من أمس، بفندق الهيلتون في الحبتور سيتي في دبي بحضور رئيس مجلس إدارة النادي حازم مصطفى القنصل ونائب رئيس النادي للشؤون الرياضية عادل أبوجريشة.

وقال حازم مصطفى خلال المؤتمر الصحافي: «تعاقدنا مع نيفا موسماً واحداً، لكن ستكون فترة الأشهر الثلاثة الأولى عبارة عن فترة اختبار للمدرب وتقييم لأدائه مع الفريق».

ودرب نيفا المعروف بـ «ليونيفا» أندية برازيلية عدة، بجانب توليه تدريب أكاديمية كرة قدم في جنوب إفريقيا.

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