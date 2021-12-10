المنتخب يودع كأس العرب بأخطاء دفاعية قاتلة (صور)

المصدر: منصور السندي - دبي

ودع منتخب الإمارات لكرة القدم كأس العرب 2021 بعد تلقيه خسار كبيرة بخمسة أهداف نظيفة أمام المنتخب القطري، الجمعة، على ملعب البيت فيما تأهل المنتخب القطري للدور نصف النهائي، وسيواجه الفائز في مباراة منتخبي المغرب والجزائر التي ستقام اليوم السبت .

وتسببت الأخطاء القاتلة وانهيار دفاع المنتخب في الشوط الأول الذي استقبلت خلاله شباك الحارس علي خصيف خمسة أهداف نظيفة.

تقدم منتخب قطر بهدف مبكر سجله علي سالمين بالخطأ في مرماه بعد مرور ست دقائق فقط على انطلاقة المباراة عندما حاول تصحيح خطأ قاتل للمدافع مهند العنزي بعد أخفافه في إبعاد كرة سددها في البداية لاعب منتخب قطر أكرم عفيف.

وأضاف المنتخب القطري هدفه الثاني من ركلة جزاء تسبب فيها المدافع محمود خميس سددها المعز علي " 28"

وسجل منتخب قطر هدفه الثالث عن طريق خوخي بوعلام " 36"من ركلة جزاء أيضا تسبب فيها الحارس علي خصيف واحتسبها الحكم بعدما استعان بتقنية" الفار" فيما أضاف اللاعب عبد العزيز حاتم الهدف الرابع " 44” وأنهى المنتخب القطري الشوط الأول بتسجله الهدف الخامس بتوقيع لاعبه المعز علي " 45".

عانى المنتخب كثيرا وبدأ تائها لاسيما في الشوط الأول ورغم المحاولات المتواضعة التي قام بها كل من كايو كانيدو وعلي صالح وتيغالي الا أنها افتقدت للتركيز.

شارك المهاجم سبستسان تيغالي للمرة الثانية على التوالي أساسيا في تشكيلة منتخب الإمارات.

ولم تفلح التدخلات التي قام بها مدرب المنتخب مارفيك في بداية الشوط الثاني بدخول بدخول شاهين عبد الرحمن وخليل الحمادي وعلي مبخوت ومحمد جمعة في الا أن المنتخب أخفق في الوصول للشباك القطرية.

وسنحت فرصة في الدقائق الأخيرة للاعب خليل الحمادي تصدى لها الحارس القطري، ولم تفلح بعدها هجمات الابيض في تحقيق هدف، لتنتهي المباراة بفوز منتخب قطر بخماسية.

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