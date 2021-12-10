بدء فعاليات دبلوم الإعلام الرياضي والاتصال في الشارقة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

انطلقت فعاليات دبلوم الإعلام الرياضي والاتصال، التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي، ويختتم 18 الجاري في قاعة نادي ضباط الشرطة بالشارقة، ويشارك فيها موظفو أندية الإمارة، بجانب منتسبين من الشركاء الاستراتيجيين من شرطة الشارقة وقناة الشارقة الرياضية. وتنوعت المحاضرات ما بين المواد العلمية والعملية لموضوعات الدبلوم، والمشاركة أيضاً عن بعد عبر برنامج الاتصال المرئي «زووم». وحضر افتتاح الدبلوم، نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي عبدالملك جاني، إلى جانب العديد من المسؤولين والمشاركين.

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