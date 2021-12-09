جائزة أبوظبي الكبرى مستمرة في "روزنامة الفورمولا واحد" حتى 2030

المصدر: وكالات

ستستمرّ جائزة أبو ظبي الكبرى التي تستضيف السباق الختامي الأحد، على روزنامة بطولة العالم للفورمولا واحد حتى العام 2030، بعد تمديد العقد مع المروّج المحلي، وفق ما أعلن منظمو البطولة اليوم. وجاء في بيان على الموقع الرسمي لبطولة العالم "قبل انطلاق السباق الختامي للموسم في جائزة أبو ظبي الكبرى للفورمولا واحد والذي سيحدد هوية البطل، تعلن فورمولا واحد أنها جددت عقدها مع شركة أبوظبي لإدارة الرياضات الميكانية (ايه دي أم أم) في خطوة من شأنها أن تبقي السباق على الروزنامة حتى عام 2030".

وأدرج سباق أبو ظبي على روزنامة المنافسات للمرة الاولى في العام 2009، وشهد هذا الموسم تغييرات على حلبة مرسى ياس التي ستتوج الاحد الهولندي ماكس فيرستابن بطلا للمرة الاولى او البريطاني لويس هاميلتون لثامنة قياسية، علمًا أنهما يدخلان السباق متساويين نقاطًا.

وللمرّة الثلاثين منذ انطلاق البطولة عام 1950، ستتحدّد هوية البطل في الجولة الأخيرة. لكن هي المرة الثانية فقط، بعد 1974، يتعادل المتنافسان على اللقب بالنقاط: 369.5 بعد 21 سباقًا. آنذاك أحرز البرازلي إيمرسون فيتيبالدي اللقب أمام السويسري كلاي ريغاتزوني بفارق ثلاث نقاط.

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