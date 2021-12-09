عرض إماراتي يُغري لاعب برشلونة السابق قبل التحول للعمل في مطعم

المصدر: معاذ كمبال ■ دبي

ذكرت قناة «إي إس بي إن» في نسختها المكسيكية أن لاعب فريق برشلونة الإسباني السابق، المكسيكي جيوفاني دوس سانتوس، لديه عرض من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في وقت لايزال فيه اللاعب غير مرتبط بأي نادٍ في الوقت الراهن عقب نهاية مشواره مع نادي كلوب أميركا المكسيكي في يونيو الماضي.

وذكرت القناة أن اللاعب المكسيكي الذي بدأ مسيرته المهنية في أكاديمية برشلونة ولعب مع الفريق الأول لفترة وجيزة يدرس حالياً فكرة اعتزال كرة القدم بصورة نهائية في حال لم يتلقَّ أي عرض والتفرغ للعمل مع شقيقيه جوناثان وإيدير في مطعمهما في برشلونة.

وأوضحت القناة أن جيوفاني دوس سانتوس سيحدد مستقبله المهني خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن اللاعب لديه عروض من أحد أندية الدوري الإماراتي والأميركي، كما أن نادي سرقسطة هو الآخر مهتم باللاعب، لكن جيوفاني سيكون مطالباً بتخفيض راتبه إذا ما أراد الانضمام للفريق الإسباني.

ومنذ رحيله عن صفوف العملاق الكاتالوني لعب دوس سانتوس لأندية توتنهام الانجليزي، وغلطة سراي التركي، وفياريال الاسباني، وغادر القارة الأوروبية ولعب لنادي لوس أنجلوس جالاكسي الأميركي، وانتقل لاحقاً لصفوف كلوب أميركا المكسيكي الذي فسخ عقده في يونيو الماضي.

يذكر أن باب الانتقالات الشتوية في الإمارات سيفتح يوم الخامس من شهر يناير المقبل، وسيستمر حتى الأول من فبراير.

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