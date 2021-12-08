"أبوظبي" تخطف أنظار العالم.. منافسة تاريخية على لقب سباق فورمولا1

المصدر: دبي-أحمد أبوالشايب.

يحبس عشاق رياضة السيارات في العالم الأنفاس عند متابعة الجولة الـ22 الختامية من بطولة العالم للفورمولا1 "جائزة أبوظبي الكبرى" المقررة الأحد (12-12-2021)، التي ستأتي هذه المرة مختلفة عن سابقاتها، وتجر معها أطنانا من المتعة والاثارة إلى حلبة ياس التي ستحتفل بالحدث على مدى 3 أيام (الجمعة والسبت والاحد).

ويبرز التساؤل لدى الكثيرين عن، لماذا كل هذه الانظار موجهة الى ابوظبي يوم الأحد، وما سر كل هذا الاهتمام العالمي، وما هو الفرق بين هذا السباق وباقي الجولات الـ 13 التي استضافتها حلبة ياس، وذلك لأن لقب العالم لم يحسم في الجولة (21) قبل الأخيرة في مدينة جدة السعودية، بسبب الفوز الذي حققه سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون ليعيد قلب الموازين مع منافسه الهولندي ماكس فيرستابن سائق "ريد بول".

وجرت العادة في السنوات السابقة أن تأتي ملامح السباق شبه واضحة وتكون جولة أبوظبي الختامية للتتويج الرسمي، لكن هذه المرة يتساوى في الصدارة هاميلتون مع فيرستابن بالنقاط، ولكل منهما (369.5 نقطة) مما يعني أن "أبوظبي" ستشهد منافسة نارية ملتهبة بينهما على اللقب في سابقة أولى في تاريخ الفورمولا1.

وكان ماكس فيرستابن "24 عاما" تقدم بفارق 32 نقطة على هامليتون "36 عاما" في تموز الماضي، لكن سائق مرسيدس أبلى بلاء حسناً في الجولات الأخيرة خصوصاً بعد فوزه بجولتي قطر والسعودية في المركز الأول، ليصبح على بعد خطوات من لقبه العالمي الثامن حيث يسعى لفك ارتباطه بالرقم القياسي مع الاسطورة الألماني ميكايل شوماخر (له 7 ألقاب).

ويبحث الشباب الهولندي فيرستابن عن لقب بطولة العالم للمرة الأولى في تاريخه، ولديه التفوق بعدما فاز بتسع سباقات هذا الموسم مقابل 8 لهاملتون.

واشتعلت التصريحات من الجانبين حول هذا الحدث المثير، وقال والد ماكس فيرستابن لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ابنه لن يضحي بالسباق من أجل أن يدفع بهاملتون خارج الحلبة، قائلا "لا أعتقد أن هذا سيحدث..طبعا يريد ماكس الفوز".

من جهتهم أعلن منظمو سباق أبوظبي عن بيع جميع التذاكر، بسبب اقبال الجمهور الكبير على الشراء، كما أكدوا جاهزيتهم لاستقبال الحدث بعد وصول الفرق ومعداتها الى العاصمة.

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