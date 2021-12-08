2.7 مليون درهم جوائز الألعاب الحكومية في دبي

المصدر: جوني جبور ■ دبي

تنطلق، غداً، النسخة الثالثة للألعاب الحكومية في قرية «إكسبو 2020 دبي»، وتستمر ثلاثة أيام، بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. ويشارك 137 فريقاً ضمن فئتَي الألعاب المجتمعية والجهات الحكومية (رجال وسيدات)، بواقع 72 فريقاً للرجال و39 للسيدات، و36 فريقاً في فئة الألعاب المجتمعية، بجوائز إجمالية تصل إلى 2.7 مليون درهم، ويحصل الفريق الفائز على 500 ألف درهم في كل فئة، مقابل 250 ألف درهم لأصحاب المركز الثاني، و150 ألف درهم للمركز الثالث.

جاء ذلك خلال الجولة التعريفية، التي نظمتها اللجنة المنظمة لوسائل الإعلام، أمس، وحضرها مدير الألعاب الحكومية، مروان بن عيسى، حيث تم تسليط الضوء على التحديات التسعة التي يجب على الفرق المشاركة تخطيها، لحصد أكبر عدد من النقاط للوصول إلى التحدي النهائي، والفوز بلقب بطل «الألعاب الحكومية».

وتعدّ الألعاب الحكومية، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في عام 2018، مبادرة فريدة من نوعها عالمياً، تتكون من سلسلة من التحديات البدنية والذهنية التي تجمع المشاركين من مختلف الجهات الحكومية في مكان واحد، بهدف ترسيخ مبدأ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد بين موظفي الحكومة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وأفراد المجتمع، وتتنافس الفرق المشاركة في ما بينها لاجتياز تسعة تحديات للوصول إلى النهائي، على ألا تتجاوز الفترة الزمنية لكل تحدِّ 10 دقائق، مع حصد أكبر عدد من النقاط للـتأهل.

وأكد مروان بن عيسى أن التحديات التسعة تمت دراستها بكل حذر، مع تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وقال في تصريح صحافي: «تعد معايير السلامة أولوية بالنسبة لنا، إذ نضع، قبل تنفيذ التحدي أو الحاجز، معايير السلامة ضمن أولياتنا، وحريصون على تطبيق المعايير العالمية في الألعاب الحكومية».

وأضاف: «تأتي بطولة هذا العام في إطار مختلف، حيث تقرر نقل الفعالية إلى قرية (إكسبو2020 دبي)، ونفخر بأن نكون جزء من هذا الحدث العالمي الكبير، الذي يشهد توافد الزوار من مختلف دول العالم، ما يسهم في التعريف برسالة الألعاب الحكومية وأهدافها».

• تستمر ثلاثة أيام، بمشاركة 137 فريقاً (رجال وسيدات).

احتساب النقاط وعدد أفراد الفريق

■ يتم احتساب النقاط وفقاً لسرعة الفريق في إتمام التحدي.

■ يتكون كل فريق من خمسة لاعبين مع السماح بتغييرات، ويجب أن يتجاوزوا جميعاً كل المراحل.

■ 10 دقائق أمام الفرق لإتمام كل تحدٍّ، وزمن مماثل للراحة بين التحديات.

التحديات الـ 9 للنسخة الثالثة

1- فك العقدة: سرّ هذا التحدي هو حل اللغز، فمن دونه لن يستطيع الفريق سحب الصخرة إلى مكانها المناسب، ويعتمد على التوازن.

2- الهاوية: ادفعوا تسلّقوا وحلّوا اللغز لتتمكنوا من الوصول إلى الجهة الأخرى.

3- كاسر العظام: مهما حصل لا تخسروا المفتاح حتى لا تخسروا التحدي.

4- الزلزال: العمل الجماعي والتحرك بالوتيرة نفسها: خطوتان أساسيتان لتتمكنوا من تجاوز هذا التحدي.

5- ماي يوش: اقطعوا مسافة ستة كم فريقاً واحداً بأسرع ما يمكنكم وأنتم في مكانكم.

6- الجسر المعلق: يجب على قائد الفريق إعطاء المهمة المناسبة لكل فرد من أفراد فريقه.

7- عدو الجاذبية: رتّبوا الأحرف لتحصلوا على GOV GAMES 2021، وتصلوا لتحدي الألعاب الحكومية الأخير.

8- سابق الريح: كثير من المياه وكثير من التعاون وكثير من روح الفريق لتخطي هذا التحدي.

9-العضلات: تحدي يجمع بين القدرات الذهنية والجسدية.. والأهم: العمل بروح الفريق الواحد.

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