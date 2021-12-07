الترتيب النهائي للمجموعتين الأولى والثانية في كأس العرب

المصدر: وكالات

تأهل منتخبا تونس والإمارات إلى ربع النهائي من كأس العرب لكرة القدم في قطر الاثنين، بفوز الأول على الثاني بهدف نظيف ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، قبل أن تلحق عمان بأصحاب الأرض عن المجموعة الأولى بفوزها على البحرين 3-صفر. وفي ربع النهائي، تلعب تونس مع عمان، والإمارات مع قطر التي تصدرت مجموعتها بالعلامة الكاملة بعد الفوز على العراق 3-صفر.



*المجموعة الأولى (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. قطر 3 3 0 0 6 1 9

2. عمان 3 1 1 1 5 3 4

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3. العراق 3 0 2 1 1 4 2

4. البحرين 3 0 1 2 0 4 1

*المجموعة الثانية:

1. تونس 3 2 0 1 6 2 6

2. الإمارات 3 2 0 1 3 3 6

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3. سوريا 3 1 0 2 4 4 3

4. موريتانيا 3 1 0 2 3 7 3

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