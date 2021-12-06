فادي الخطيب: أتمنى من اتحاد السلة السماح لأكاديميتي بالمشاركة في الدوري

المصدر: أحمد طارق- دبي

أكد أسطورة كرة السلة اللبنانية فادي الخطيب، سعادته بالتواجد والعمل في دبي من خلاله أكاديميته الرياضية التي افتتحها منذ سنوات، مشدداً أن دبي سوق قوية للأعمال، ومدينة رائعة للحياة، وتمنى أن يقوم بالمزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.



وقال الخطيب: "نقلت حياتي إلى دبي منذ سنوات طويلة، وأحقق نجاحاً كبيراً من خلال أكاديميتي الرياضية، والحياة في دبي أكثر من ممتعة، وقمت منذ أيام قليلة بزيارة إلى إكسبو 2020 دبي، وفي الحقيقة، المعرض أكثر من رائع، حتى أنني زرته أكثر من مرة".



وأضاف: "أتمنى أن يسمح اتحاد كرة السلة الإماراتي بمشاركة أندية خاصة في بطولاته المحلية، حتى أشارك بفريق يمثل أكاديميتي، والتي أكرس لها كل وقتي حالياً، بعدما فضلت العمل الرياضي الخاص، عن الاتجاه إلى التدريب".



وجاء تصريح الخطيب، خلال مشاركته وشون غارنييه الحائز على بطولة العالم في كرة القدم الاستعراضية، في حفل افتتاح متجر "جي شوك" الجديد في دبي مول، والتابع لشركة كاسيو العالمية الشهيرة لصناعة الساعات، وبالتعاون مع شريكها المحلي، شركة الوفاق للتجارة العامة، موزعها في الإمارات.

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